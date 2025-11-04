Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: 6 büyüklüğünde deprem olabilir

Balıkesir'de dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir uyarı geldi. Depremin artçı değil öncü olduğunu söyleyen Üşümezsoy, fay hattının ilerlediği yöne dikkat çekip "6 büyüklüğünde deprem olabilir" dedi.

10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6,1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir'in ilçesinde fırtınası devam ediyor. Son olarak dün saat 15.35'te aynı bölgede 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen ve paniğe neden olan sarsıntının ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı'daki hareketliliğe ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: 6 büyüklüğünde deprem olabilir

"ARTÇI DEĞİL ÖNCÜ"

Katıldığı programda harita üzerinden değerlendirmelerde bulunan Şener Üşümezsoy, "Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri." dedi.

Sındırgı'daki son sarsıntıların güney yönüne doğru ilerleyerek belirterek yönüne doğru kümelendiği uyarısını yapan Üşümezsoy şöyle konuştu:

Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: 6 büyüklüğünde deprem olabilir

"6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi haritada bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Bir yerde daha kümelenme var. Burada da aynı şekilde bir 6'lık deprem olabilir. Şu an gözlemlediğimiz hareketlilik, yeni bir kırılmanın habercisi olabilir. Burada 6 civarında yeni bir deprem yaşanma olasılığı var."

