Balıkesir'de bir deprem daha: Çevre illerde de hissedildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.23'te kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Derinlik 10.6 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Sarsıntı İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerden de hissedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1985444187911643444