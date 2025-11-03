Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Balıkesir'de depremin şehir merkezinde hissedildiği an kameraya yansıdı

Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor. 10 Ağustos ve 27 Ekim'deki sarsıntıların ardından bölgede zaman zaman hissedilen seviyelerde sarsıntılar vatandaşları ürkütüyor. Bugün meydana gelen 4,9'luk deprem de şehir meydanındaki kameralara yansıdı..

İhlas Haber Ajansı
03.11.2025
03.11.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre, merkez üssü ’in ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki vatandaşlar arasında kısa süreli panik oluşturdu. Deprem anı kent meydanındaki kameralara yansıdı.

ŞEHİRDE TARAMALAR SÜRÜYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

Balıkesir'de depremin şehir merkezinde hissedildiği an kameraya yansıdı

BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Balıkesir Caddesi'nde daha önceki depremlerde tahliye kararı verilen bir binanın çatısı kısmen çöktü.

Ekipler, ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın çevresinde önlemlerini artırdı.

Depremin ardından AFAD ekiplerinin öncülüğünde bölgedeki tespit ve tarama faaliyetleri sürüyor.

