Balıkesir'de depremin şehir merkezinde hissedildiği an kameraya yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında kısa süreli panik oluşturdu. Deprem anı kent meydanındaki kameralara yansıdı.

ŞEHİRDE TARAMALAR SÜRÜYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur."

BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Balıkesir Caddesi'nde daha önceki depremlerde tahliye kararı verilen bir binanın çatısı kısmen çöktü.

Ekipler, ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binanın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Depremin ardından AFAD ekiplerinin öncülüğünde bölgedeki hasar tespit ve tarama faaliyetleri sürüyor.

