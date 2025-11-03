Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Kocaeli'de endişe büyüyor! Bir binada daha fark edildi, hemen boşaltıldı

Gebze'de bir aileyi dağıtan bina yıkılmasının ardından Kocaeli'de deprem sonrası endişe büyüyor. Yapılan denetimlerde hasar bulunan binalar boşaltılmaya başladı. Bir binanın kolonlarında daha hasar bulundu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2025
18:28
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
18:28

'nin ilçesinde bulunan bir binada daha hasar fark edildi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'taki 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, bina kolonlarında çatlaklar gördü. Ekiplerin incelemesi sonrası bina boşaltıldı.

Kocaeli'de endişe büyüyor! Bir binada daha fark edildi, hemen boşaltıldı

Tahliye edilen binada ikamet eden Mürsel Çiftçi, yapının yaşının 40'ın üzerinde olduğunu söyledi. Çiftçi, "Çatlama izlerini yeğenimiz görmüş. Sıvalarda da oluşmuş ve iyice açılmış. Biz de evi boşaltacağız" dedi.
Ayrıca, boşaltılan binanın yanındaki binada da çeşitli çatlakların oluştuğu öğrenildi.

Kocaeli'de endişe büyüyor! Bir binada daha fark edildi, hemen boşaltıldı

GEBZE'DE YIKILAN BİNA BİR AİLEYİ DAĞITMIŞTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları da sürüyor.

Kocaeli'de endişe büyüyor! Bir binada daha fark edildi, hemen boşaltıldı
ETİKETLER
#kocaeli
#darıca
#çatlak
#Bina Hasarı
#Boşaltma
#Yaşam
