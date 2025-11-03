Menü Kapat
Dünya
Editor
 Banu İriç

Roma'daki Orta Çağ'ın ikonik kulelerinden biri çöktü: Yaralılar var

Roma'da Orta Çağ'ın tarihi Torre dei Contu Kulesi'nde çökme meydana geldi. Kolezyum yakınlarında 13'üncü yüzyıldan kalma yapının yıkılmasıyla çok sayıda kişi yaralandı, bir kişi enkaz altında kaldı.

’nın başkenti ’da 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi’nde kısmı çökme oluştu. Resterasyon faaliyetleri süren kulede çökme sonrası işçiler yaralandı. Enkaz altındaki kişi aranıyor.

Roma'daki Orta Çağ'ın ikonik kulelerinden biri çöktü: Yaralılar var

YENİ ÇÖKME RİSKİ VAR


İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan tarihi mekanlarda çalışmaları titizlikle devam ederken, istenmeyen olaylara da sahne oluyor. Başkent Roma’da restorasyon çalışmaları yapılan 13. yüzyıla ait Torre dei Conti Kulesi’nde kısmi çökme meydana geldi. Roma’nın merkezinde, Kolezyum yakınlarında bulunan kulede meydana gelen olayda 3 işçi yaralanırken, bir işçi enkaz altında kaldı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Luca Cari yaptığı açıklamada, "Onu canlı çıkarmaya çalışıyoruz, ancak yeni bir çökme riski olduğu için durum karmaşık" dedi.
Lazio Bölge Başkanı Francesco Rocca ise İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığını, ayrıca 2 işçinin daha hafif yaralar aldığını, ancak hastaneye gitmeyi reddettiklerini söyledi.
Yerel kaynaklar, yapının hala ayakta olduğunu, ancak içeride ciddi hasar görüldüğünü bildirdi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kule çevresindeki alan yayalara kapatılmıştı.

Roma'daki Orta Çağ'ın ikonik kulelerinden biri çöktü: Yaralılar var

PAPA AİLESİ İÇİN İNŞA ETTİRMİŞTİ

Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi’nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu ve çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Başlangıçta bugünkü yüksekliğinin 2 katı olan kule, 14. ve 17. yüzyıllardaki depremlerde zarar gördüğü için daha sonra kısaltılmıştı.

