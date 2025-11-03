Menü Kapat
Benim Sayfam
Hava Durumu
18°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Amerikan devi General Motors Türkiye'ye geri dönüyor: Cadillac, Chevrolet ve GMC geliyor!

Amerikan otomotiv devi General Motors (GM), Cadillac, Chevrolet ve GMC markaları ile Türkiye pazarına geri dönüyor. Şirket, satış ve satış sonrası hizmetler için resmi temsilci olarak Tur Oto ile anlaşma imzaladı.

GİRİŞ:
03.11.2025
GÜNCELLEME:
03.11.2025
17:39

Amerikalı devi General Motors (GM), aldığı önemli bir kararla Türkiye pazarına geri dönüş hazırlıklarına başladı. Bir dönem Chevrolet markasıyla faaliyet gösteren ve 2017'de Avrupa pazarından çekilen grup, Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını Türk tüketicisiyle buluşturacak.

Habertürk'ün aktardığına göre GM, Tur Oto ile temsilcilik anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma ile General Motors'un pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım attığı belirtildi.

Amerikan devi General Motors Türkiye'ye geri dönüyor: Cadillac, Chevrolet ve GMC geliyor!

SATIŞ VE SERVİS AĞI TUR OTO GÜVENCESİNDE

General Motors bünyesindeki markaların satış ve satış sonrası hizmetlerinin tamamı Tur Oto tarafından yürütülecek. Tur Oto'dan yapılan açıklamada, yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonların, General Motors'un Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda olacağı belirtildi.

Amerikan devi General Motors Türkiye'ye geri dönüyor: Cadillac, Chevrolet ve GMC geliyor!

Operasyonlar, kurulacak bayilik ağı üzerinden Tur Oto A.Ş. güvencesiyle sürdürülecek. Tur Oto, yeni dönem için önemli altyapı çalışmalarını da duyurdu. Şirket, 2026 yılından itibaren showroomlar, satış sonrası tesisler ve dijital satış altyapısını hayata geçireceğini açıkladı.

#Türkiye
#otomotiv
#General Motors
#Chevrolet
#Cadillac
#Gmc
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.