Amerikan devi General Motors Türkiye'ye geri dönüyor: Cadillac, Chevrolet ve GMC geliyor!

Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), aldığı önemli bir kararla Türkiye pazarına geri dönüş hazırlıklarına başladı. Bir dönem Chevrolet markasıyla faaliyet gösteren ve 2017'de Avrupa pazarından çekilen grup, Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını Türk tüketicisiyle buluşturacak.

Habertürk'ün aktardığına göre GM, Tur Oto ile temsilcilik anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma ile General Motors'un Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım attığı belirtildi.

SATIŞ VE SERVİS AĞI TUR OTO GÜVENCESİNDE

General Motors bünyesindeki markaların satış ve satış sonrası hizmetlerinin tamamı Tur Oto tarafından yürütülecek. Tur Oto'dan yapılan açıklamada, yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonların, General Motors'un Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda olacağı belirtildi.

Operasyonlar, kurulacak bayilik ağı üzerinden Tur Oto A.Ş. güvencesiyle sürdürülecek. Tur Oto, yeni dönem için önemli altyapı çalışmalarını da duyurdu. Şirket, 2026 yılından itibaren showroomlar, satış sonrası tesisler ve dijital satış altyapısını hayata geçireceğini açıkladı.