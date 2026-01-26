Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Balıkesir yine depremle sarsıldı! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de deprem oldu. AFAD depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Balıkesir yine depremle sarsıldı! AFAD verileri açıkladı
Balıkesir'deki deprem fırtınası devam ediyor. Sındırgı ilçesinde gece yarısı yine deprem paniği yaşandı.

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan deprem meydana geldi. AFAD depremin 4,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Depremin 14,78 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2015589046974591338

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak paylaştı.

Balıkesir yine depremle sarsıldı! AFAD verileri açıkladı

ÖNCEKİ GÜN 5,1'LE SARSILDI

Balıkesir Sındırgı'da 24 Ocak'ta saat 00.24'te 5,1 büyüklüğünde deprem olmuş, bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

