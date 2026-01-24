Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler! İstanbul dahil birçok ilden hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 2025 yılının Ağustos ve Ekim aylarında yaşadığı 6.1 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bu gece bir kez daha sallandı.

SINDIRGI BEŞİK GİBİ SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, ilçede saat 00.24'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Rasathane, sarsıntının derinliğini 11.3 kilometre olarak kaydetti.

https://x.com/Kandilli_info/status/2014812895352135944?s=20

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ilçede saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Rasathane, sarsıntının derinliğini 9.6 kilometre olarak kaydetti.

https://x.com/Kandilli_info/status/2014967919348777084?s=20

4.1 büyüklüğündeki ilk depremden 9 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.