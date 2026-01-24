Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler! İstanbul dahil birçok ilden hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Geçtiğimiz akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken, son olarak bugün saat 10.34'te 9 saniye arayla 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi
24.01.2026
24.01.2026
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 2025 yılının Ağustos ve Ekim aylarında yaşadığı 6.1 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bu gece bir kez daha sallandı.

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler! İstanbul dahil birçok ilden hissedildi

SINDIRGI BEŞİK GİBİ SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, ilçede saat 00.24'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Rasathane, sarsıntının derinliğini 11.3 kilometre olarak kaydetti.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ilçede saat 10.34'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Rasathane, sarsıntının derinliğini 9.6 kilometre olarak kaydetti.

4.1 büyüklüğündeki ilk depremden 9 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler! İstanbul dahil birçok ilden hissedildi
