TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Gündem
Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı

AFAD'tan alınan son verilere göre; Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. İşte detaylar...

AFAD'tan alınan son verilere göre; 'de 4.9 büyüklüğünde oldu. Korkutan sarsıntı , ve çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 7.72 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1964625372848267453

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Derinliği ise 13.7 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1964625950739447950

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 12:41'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı

"SAHA TARAMALARI BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA"

Yaşanan depremin ardından AFAD'tan da açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

TGRT Haber
