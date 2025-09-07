Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama

Akdeniz gece yarısı depremle sarsıldı. Kıbrıs adasında deprem meydana geldi.

GKRY'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.02'de merkez üssü Güney Kıbrıs Rum Kesimi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

KKTC tarafında da hissedilen depremin, 47,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Akdeniz'de meydana gelen depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 50,03 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1964450679231037633