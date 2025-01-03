Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler feci şekilde öldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde büyük bir facia yaşandı. Alevlerin yuttuğu evde bulunan 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği evi görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.
2 KARDEŞİN FECİ ÖLÜMÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin sardığı binanın ikinci katında bulunan Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) feci şekilde hayatını kaybetti.
ANNE VE BABA KENDİ İMKANLARIYLA EVDEN ÇIKTI
Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.