Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler feci şekilde öldü

03 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:24

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde büyük bir facia yaşandı. Alevlerin yuttuğu evde bulunan 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti.

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Balıkesir'in Edremit​ ilçesinde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında gece saatlerinde yangın​ çıktı. Alevlerin yükseldiği evi görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

2 KARDEŞİN FECİ ÖLÜMÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin sardığı binanın ikinci katında bulunan Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) feci şekilde hayatını kaybetti.

ANNE VE BABA KENDİ İMKANLARIYLA EVDEN ÇIKTI

Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.