Barakada çıkan yangın paniğe neden oldu

18 May 2024 15:20 - Güncelleme : 18 May 2024 15:26

Son dakika! Askeri araç kaza yaptı: 6'sı ağır 11 askerimiz yaralandı

Son dakika! Askeri araç kaza yaptı: 6'sı ağır 11 askerimiz yaralandı

Hatay'da deprem oldu! Son dakika deprem

Hatay'da deprem oldu! Son dakika deprem

Hatay'da Burnaz Sahili'nde bir barakada yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.