Barakada çıkan yangın paniğe neden oldu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 15:20 - Güncelleme : 18 May 2024 15:26
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Hatay'da Burnaz Sahili'nde bir barakada yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı