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 | Merve Yaz

Barış Yarkadaş’tan İsrail-İran gerilimiyle ilgili dikkat çeken çıkış! ‘3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinebilir’

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor... İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar, karşı atakla devam ediyor. Karşılıklı ataklar sürerken, füzeler havada uçuşuyor. Dünyanın gözünü çevirdiği krizde, ABD ve Donald Trump’ın rolü önem arz ediyor. TGRT Haber’de önemli analizlerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, İsrail’in ABD’yi bölgedeki ateş çemberine çekmesi halinde dünyanın 3. Dünya Savaşı’nın eşiğine gelebileceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 00:46

İsrail-İran arasındaki tehlikeli ateş çemberi ikinci gününde de devam ediyor. İsrail, İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. Kriz her geçen dakika tırmanırken iki ülke arasındaki füze yağmuru devam ediyor.

Barış Yarkadaş’tan İsrail-İran gerilimiyle ilgili dikkat çeken çıkış! ‘3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinebilir’


ABD’nin bölgedeki hakimiyeti ve İsrail’in ateş çemberine çekmesiyle ilgili TGRT Haber’de çarpıcı değerlendirmeler masaya yatırıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Taksim Meydanı programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in ABD’yi savaşa çekmesi halinde 3. Dünya Savaşı riskinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Barış Yarkadaş’tan İsrail-İran gerilimiyle ilgili dikkat çeken çıkış! ‘3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinebilir’

'İRAN'I ZAYIFLATMAK İSTİYOR'

İşte dünyanın gözünü çevirdiği krizle ilgili gazeteci Yarkadaş’ın değerlendirmeleri:
“İsrail-İran savaşının birçok boyutu var. Bir kere İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaşın tam içine çekip taraf haline getirmek istediği ortada.? Çünkü Trump göreve gelmeden önce ‘Dünyadaki savaşları bitireceğim’ dedi. Aslında İran'a yönelik de doğrudan bir müdahale planı yoktu. Çünkü Trump ticaretini yapıp, İran’ı hem nükleer konusunda baskı altına almak, hem de zayıflatmak istiyordu. Bu şekilde kontrolü sağlayacaktı.

Barış Yarkadaş’tan İsrail-İran gerilimiyle ilgili dikkat çeken çıkış! ‘3. Dünya Savaşı'nın eşiğine gelinebilir’

'NETANYAU REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE ZORLUYOR'

Fakat İsrail Netanyahu'nun politikalarını devreye soktu ve Netanyau rejim değişikliği için şu an İran'ı zorlamaya başladı. Netanyahu iktidarını ayakta tutabilmek hem de kendi o hastalıklı ruh halini, hastalıklı düşüncelerini hayata geçirebilmek için İran'ı bir atlama taşı olarak görüyor. Niye? İran'ı eğer devirmeyi, yıkmayı, dağıtmayı becerirse Rusya'nın dibine kadar gelmiş olacak ve Ortadoğu'daki hakimiyetini de artıracak.
Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri doğrudan topa girer mi? Eğer girerse aslında Trump'ın politikalarıyla çelişirler ve dünyadaki o dengeler de değişir. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaşa sokarsa o zaman dünya hakikaten bu üçüncü dünya savaşı denilen savaşın eşiğine gelir.”

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