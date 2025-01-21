Bartın'da şüpheli bebek ölümü! İşte anne ve babanın ifadesi....

21 Ocak 2025 11:50 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:04

Bartın'da 65 günlük Hüseyin Asaf isimli bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne ve babanın ifadesinin alındığı ölümle ilgili savcılık ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da 65 günlük Hüseyin Asaf bebeğin şüpheli ölümü ile ilgili savcılık harekete geçti, soruşturma başlatıldı. Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayan maden işçisi Hüseyin Y. ile K.Y., çiftinin 65 günlük Hüseyin Asaf bebek, tıkanarak soluk alamaması sonucu, çağrılan 112 ambulansı ile baygın bir şekilde Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Asaf bebek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli bulunan Asaf bebeğin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"ANİDEN FENALAŞTI"

Bartın Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından ailenin yaşadığı evde inceleme yapılırken, anne K.Y. ve baba Hüseyin Y.'nin de ifadesine başvuruldu.

Anne K.Y., bebeğinin rahatsızlığı bulunduğunu olay günü de aniden fenalaştığını belirterek, süt yada mama nedeniyle tıkanma ihtimalinin olmadığı kaydetti. Maden işçisi olarak Amasra'da çalıştığını belirten baba Hüseyin Y.'de olay günü kendisinin evde olmadığını, eğitim nedeniyle Zonguldak'ta bulunduğunu vurguladı. Acı olayı sonradan haber aldığını belirten Hüseyin Y., "Eşim hamile olduğu dönemde de bebeğimizin sıkıntıları vardı. Doğduktan sonra da sürekli kontrol altındaydı. Bartın'da Zonguldak'taki hastanelerde tedavi gördü. Burnunda et olduğunu, solunum yolunun çok dar olduğunu söylediler. Çok küçük olduğu için ameliyat edemeyeceğini söyledi, doktorlar. Yatarken sürekli tıkanıyordu, zaman zaman yan yatırıyorduk. O zaman biraz rahatlıyordu. Olaydan bir gün önceki gece de bebeğimiz tıkandı, hastaneye getirdik. Müdahale ettiler, biraz rahatladı. Sonra da taburcu edildik. Bir ilaç, reçete vermediler. Sabah yine rahatsızlanmış, ben evde yoktum. İl dışındaydım. Sonradan haberim oldu" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla bebeğe otopsi yapma kararı aldı. Sağlık görevlilerinin ihmali olup olmadığı yönünde de araştırmanın yapıldığı öğrenilirken, otopsinin tamamlanarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ile soruşturmanın da seyrinin şekillenmesi bekleniyor.