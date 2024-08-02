Başakşehir'de ortalığı karıştıran taciz iddiası: Polis zırhlı araçla çıkardı!

02 Ağustos 2024 00:33 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 00:35

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar

İstanbul Başakşehir'de madde bağımlılığı geçmişi olduğu belirtilen Y.B. isimli şüphelinin, akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalle sakinlerinin şüpheliyi linç etmeye çalışmasını büyük bir güçle engelledi. Emniyet güçleri, durumu kontrol altına almak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

EVİNİ TAŞLADILAR

Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı. Polis kalabalığı dağıtmak için gazlı müdahalede bulundu.