Başakşehir'de ortalığı karıştıran taciz iddiası: Polis zırhlı araçla çıkardı!
Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel taciz iddiası tüm mahalleyi ayağa kaldırdı. Vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.
İstanbul Başakşehir'de madde bağımlılığı geçmişi olduğu belirtilen Y.B. isimli şüphelinin, akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.
ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalle sakinlerinin şüpheliyi linç etmeye çalışmasını büyük bir güçle engelledi. Emniyet güçleri, durumu kontrol altına almak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.
EVİNİ TAŞLADILAR
Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.
Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı. Polis kalabalığı dağıtmak için gazlı müdahalede bulundu.