Başıboş dehşetinin bugünkü durağı Gaziantep! Küçük Yusuf'u paramparça ettiler
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kabul edilmesine rağmen gerekli uygulamaların yapılmasına geç kalınması nedeniyle sokak köpeği saldırıları hala sürüyor. Son olay Gaziantep'te yaşandı. Nizip ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Yusuf, yüzünün ve vücudunun birçok yerinden yaralanarak hastanelik oldu.
Türkiye'nin uzun yıllardır çözüm beklediği bir sorun hala devam ediyor. Yıllar boyunca onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya neden olan başıboş sokak köpeklerine yönelik beklenen Meclis düzenlemesi hayata geçirildi. Gerekli uygulamaların yapılmasına geç kalınması nedeniyle sokak köpeği saldırıları hala sürüyor.
Son olay Gaziantep'te yaşandı. Nizip ilçesinde sokakta yürüyen 8 yaşındaki Yusuf B. isimli çocuk, 5 tane başıboş köpeğinin saldırısına uğradı.
Olay sonrası köpeklerin saldırısından güçlükle kurtulan küçük çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluştu.
AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçük çocuk, hastanede yapılan gerekli tedavilerin ardından taburcu edilirken tedavisine önümüzdeki günlerde uzman hekimler tarafından devam edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.