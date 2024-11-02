Başıboş dehşetinin bugünkü durağı Gaziantep! Küçük Yusuf'u paramparça ettiler

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:30

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kabul edilmesine rağmen gerekli uygulamaların yapılmasına geç kalınması nedeniyle sokak köpeği saldırıları hala sürüyor. Son olay Gaziantep'te yaşandı. Nizip ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Yusuf, yüzünün ve vücudunun birçok yerinden yaralanarak hastanelik oldu.