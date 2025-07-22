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Başıboş manda dehşet saçtı! Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de ilginç bir olay yaşandı. Sahibinden kaçan başıboş bir manda aniden yola fırlayınca olanlar oldu. Zincirleme trafik kazası meydana gelirken, motosiklet ve ticari aracın karıştığı olayda 3 kişi yaralandı, manda ise telef oldu.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:32

'de gece saatlerinde cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıkan sahipsiz bir mandaya ilk olarak seyir halindeki bir motosiklet çarptı.

Başıboş manda dehşet saçtı! Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlerin altına sıkıştı.

Başıboş manda dehşet saçtı! Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Ardından kazayı son anda fark eden bir sürücüsü, kazaya karışmamak için manevra yapmak istedi ancak başaramayarak aynı mandaya çarptı. Manda olay yerinde telef olurken, kazaya karışan araçlarda da ağır maddi hasar oluştu.

Başıboş manda dehşet saçtı! Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan kazada 3 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başıboş manda dehşet saçtı! Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

MANDA TELEF OLDU

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Başıboş mandanın kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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