Başıboş manda dehşet saçtı! Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıkan sahipsiz bir mandaya ilk olarak seyir halindeki bir motosiklet çarptı.



Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlerin altına sıkıştı.

Ardından kazayı son anda fark eden bir ticari araç sürücüsü, kazaya karışmamak için manevra yapmak istedi ancak başaramayarak aynı mandaya çarptı. Manda olay yerinde telef olurken, kazaya karışan araçlarda da ağır maddi hasar oluştu.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan kazada 3 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MANDA TELEF OLDU

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Başıboş mandanın kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.