Basın tarihinde yarım asrı aşan çınar: Türkiye Gazetesi 56 yaşında

Huzur veren gazete Türkiye, 56 yaşında. Rahmetli Enver Ören Ağabey’in 1970 yılında çevresindeki bir avuç inanmış insanla birlikte “Hakikat” ismiyle kurduğu gazete, Türk fikir ve basın hayatına damga vurdu. İsmini aldığı Türkiye’nin yarım asrına manşetleriyle şahitlik etti.

Milliyetçi ve muhafazakâr çizgisinden, yerli ve millî duruşundan taviz vermedi. Sahibi ve çizgisi değişmedi. Rakipleri müstehcenlikten ve çıplaklıktan tiraj elde etmeye çalışırken Türkiye gazetesi bunlara tevessül etmedi. Dededen toruna emanet bırakılan herkesin okuyabileceği, her eve rahatlıkla girecek bir aile gazetesi oldu. Bu samimiyetle örülen ulvi misyon Türkiye gazetesinin, tiraj rekorları kırarak adını “dünyanın en çok satan” 15 gazetesi arasına yazdırmasını sağladı.

SAYISIZ ANADOLU ÇOCUĞUNUN YETİŞTİĞİ BİR GAZETECİLİK MEKTEBİ

Türkiye gazetesi basında sol seküler kesimin tahakküm kurduğu bir dönemde sessiz çoğunluğun sesi, sayısız Anadolu çocuğunun yetiştiği bir gazetecilik mektebi oldu. Bu okul İhlas Holding gibi köklü bir şirkete, İhlas Haber Ajansı gibi uluslararası bir ajansa, TGRT Haber gibi başarılı bir haber kanalına, Türkiye Çocuk gibi tiraj rekorları kıran en uzun soluklu çocuk dergisine, milyarı aşan tıklamalarıyla İhlas Dijital Varlıklara beşiklik yaptı.

EZBERLERİ BOZDU

Olanı herkes verir, Türkiye gazetesi ileri görüşlülüğü ile yaşanacak hadiseleri herkesten önce duyurdu. İmza attığı “öngörülü” manşetlerle medyanın ezberlerini bozdu. Kimileri için sürpriz olan gelişmeler, Türkiye gazetesi okurları için sadece beklenen bir sonuç oldu. Olaylar henüz fikir aşamasındayken gerçeği gören bu vizyon ve manşetler, gazetenin yarım asrı aşan tecrübesinin ve derin analiz yeteneğinin nişanesi oldu.

İşte sadece son birkaç yılda imza attığımız o başarılarımızdan bazıları...

SEÇİM, AF, EYT...

Seçim tarihlerini aylar öncesinden ilk biz duyurduk. Hem de defalarca.

Milyonlarca kişinin dört gözle beklediği “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” ile ilgili paketin çıkacağını emekli adaylarına Türkiye gazetesi müjdeledi.

Kısmi af geleceğini, 50 binden fazla tutuklu ve hükümlünün tahliye olacağını, böylece cezaevlerinin rahatlayacağını kamuoyu manşetimizden öğrendi.

GÜNLERCE KONUŞULAN HABERLER

2024 sonunda komşumuz Suriye’de rejim değişikliği yaşandı. Devrimin öncüsü Halep operasyonu oldu. Bizi okuyanlar harekâtın geldiğini günler öncesinden öğrendi. Karşı mahalledeki mecralar bile “büyük gazetecilik başarısı” diyerek alkış tuttu. Suriyeliler Emevi Camii’nde şükür namazı kılarken o tarihi ana şahitlik ettik. Ve şükür secdesi manşetimizle tarihe not düştük. Suriye’de terör örgütü SDG’nin süpürüleceğiyle ilgili detaylar da ilk gazetemizde yer aldı. İsrail’in Lazkiye’de Nusayriler üzerinden isyan provası yaptığını deşifre ettik. Siyonistlerin kanlı koridor planlarını açığa çıkardık. Çifte pasaportlu Türk vatandaşı Yahudilerin Gazze’de katliama katıldığını manşetimizden duyurduk. Haberimiz günlerce konuşuldu.

İLK KEZ TÜRKİYE GAZETESİ DUYURDU

Somali ve Myanmar’daki dramları dünyaya duyurduğumuz gibi Siyonistlerin Gazze’deki organ hırsızlığını ortaya koyduk. İsrail’in, gayrimenkul bahanesiyle yüz binlerce dönüm arazi alarak Kıbrıs’ı işgal etmeye çalıştığını Kıbrıslılar da, Türkiye de bizden öğrendi.

Israrlı haberlerimiz sayesinde KKTC’de kanun hazırlandı. Uluslararası gelişmelerdeki önemli noktalara parmak basarken vatandaşın gündemini de ihmal etmedik. Fırsatçıları deşifre ettik. Lüks sitelerin otoparklarının galericiler tarafından nasıl otomobil zulalarına döndüğünü fotoğraflarıyla ortaya koyduk.

Haberlerimizi ihbar kabul eden savcılıklar soruşturma başlattı, hükûmet kanuni düzenleme yaparak fırsatçılığı bitirdi. Belediyelerin rayiç bedel artışlarıyla vatandaşı mağdur edeceğini “Deli Dumrul Belediyesi” başlığıyla kamuoyuna biz duyurduk.

Turizmde “Airbnb” uygulaması yüzünden paranın uluslararası şirketlere gittiğini, vergide fenomen kaçağı yaşandığını, bazı sosyal medya platformlarının kara para aklama platformuna dönüştüğünü yazdık. Karayollarında yüz binden fazla tabelanın düzeltilmesinde ve sokaklardaki köpek terörünün bitirilmesinde öncülük ettik.

BATI BASININDA GÜNLERCE KONUŞULDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da röportaj yaptık. Lavrov’un dünyadaki çöküşü Türk diplomatlarının engelleyeceği yönündeki övgüsüne vurgu yaptığımız manşetimizle yükselen Türkiye’nin gücüne dikkati çektik. Lavrov’un mesajları Batı basınında günlerce konuşuldu, manşetlere konu edildi.

SİLAHLARA VEDA

Türkiye’nin yakın dönemdeki en önemli projelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci oldu. Terör örgütü PKK, İmralı’nın çağrısı üzerine kendini lağvettiğini duyurdu. İki hafta öncesinden “Silah ve fesih an meselesi” manşetiyle haber atlattık. Hangi aşamada neler olacağını hep biz yazdık. Öcalan’ın Kandil, Suriye ve Avrupa’daki teröristlere “silah bırak” mesajı yollayacağını biz duyurduk. Çağrıda federasyon talebinin olmayacağını ifade ettik. Dediğimiz gibi oldu. Terörsüz Türkiye Komisyonunun çalışma ve raporları ile sürece dair perde arkası bilgilerini de refiklerimiz bizden öğrendi.

TARİHE SAHİP ÇIKTIK

Edirne Selimiye Camii’ndeki restorasyon garabetini, Süleymaniye Camii’ne yapılan saldırıyı ilk biz yazdık. Yanlışa yanlış dedik.

Telif Hakları Yasası’nda düzenleme yapılacağını ancak bazı maddelerin sıkıntıya yol açabileceğine işaret ettik. Düzenleme, haberimizin ardından geri çekildi.

Yazma Eserler Yönetmeliği’ndeki değişikliğin sahaflara ağır darbe vuracağı yönündeki haberimizle de hatayı düzelttik.

SPORA DAMGA VURDUK

Spor camiası peş peşe yapılan bahis operasyonlarıyla sarsıldı. TFF Disiplin Kurulundaki skandal WhatsApp yazışmalarını “Seneye acısını çıkarırız” manşetiyle deşifre ettik. Başkan ve üyeler istifa etmek zorunda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Süper Lig’deki 225 futbolcunun TFF’deki sözleşmesinin asgari ücretle yapıldığını açığa çıkardığımız haberimizle spor camiasını salladık.

Yine Kerem’in sözleşmesi sebebiyle UEFA’nın F.Bahçe’yi yakın markaja aldığını ve denetlediğini duyurduk. Hakemlerin sosyal medyada kendilerine hakaret eden kullanıcıları dava ederek, ciddi bir gelir kapısı elde ettiğini spor kamuoyu bizden öğrendi.

EĞİTİMDE ÖN AÇTIK

Bu sene ilk defa uygulanan Öğretmen Akademisi ile ilgili gelişmeleri öğretmen adayları bizden takip etti. Eğitimin kanayan bir yarası hâline gelen fenomen öğretmenler meselesine manşet haberimiz üzerine el atıldı. Ara tatilin kaldırılacağı da Türkiye’nin gündemine taşıdığımız eğitim haberleri arasında yer aldı.

HEP AYNI ÇİZGİDE

56 yıllık yayın tarihimiz boyunca kırmadık, dökmedik, yapıcı dille problemlere dikkati çektik. Enver Ağabey’in gazetecilik kriterlerini rehber edindik, önde ve öncü olduk. Haberciliğimizle konuşulduk. Bugün de gazetemizin sahibi ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in liderliğinde tarih yazmaya devam ediyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz.

TİRAJDA 1 NUMARA

1990 yılında kırdığı 1 milyon 400 binlik tiraj rekoru kırılamayan Türkiye gazetesi, bugün de yazılı basında birinci sırada. 2025 Nisan ayından beri 100 binin üzerindeki tirajıyla birinciyiz. Son hafta ortalama satışlar şöyle: