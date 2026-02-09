Başkentte silahlı suç örgütüne ağır darbe! 15 şüpheli tutuklandı

Başkent Ankara'da suçlularla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yağma, tehdit, cebir ve kurşunlama suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Söz konusu çalışmalarda şüphelilerin çakarlı araçlarla polis gibi giyinen ve sahte polis kimliğiyle gezen korumalarla firmaların güvenini kazandıkları, daha sonra bu firmalarla ticaret yaptıkları, karşılığında yüklü miktarda karşılıksız çek yazıp ödeme yapmadıkları belirlendi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, 4 aylık titiz çalışmanın ardından suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kahramankazan merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çakarlı lüks araçlar, 6 tabanca, 2 adet seri atış mekanizması, 15 pos cihazı, polis amblemi bulunan kartlar, çok sayıda çek-senet, bilgisayarlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.