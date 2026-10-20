Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 13:44

Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanımını özendirme suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 13:44

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.

HABERİN ÖZETİ

Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını özendirme suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma/sağlama ile uyuşturucu kullanılmasını özendirme suçlarını işlediği değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara merkezli 8 ilde "Daltonlar" çetesine operasyon: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltında
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.