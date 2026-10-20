Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını özendirme suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma/sağlama ile uyuşturucu kullanılmasını özendirme suçlarını işlediği değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.