Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme suçlarını işledikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında 20 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.