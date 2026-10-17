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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:46

Batman'da dev yatırımların açılışını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı: Terörsüz Türkiye'de daha fazla yatırım ve istihdam olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Batman'da yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine değinerek "Terörün olmadığı bir Türkiye’de daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha güçlü şehirler ve daha müreffeh bir gelecek inşa edeceğiz." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 21:46

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ’da Sivil Toplum Merkezi’nde (STM) tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çiftçi, Batman’ın üretim gücü, genç nüfusu ve gelişen imkânlarıyla Türkiye Yüzyılı’nın yükselen şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Kentte hayata geçirilen yatırımların vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve Batman’ın geleceğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

"206 SİVİL TOPLUM KURULUŞUMUZA ÜCRETSİZ ÇALIŞMA İMKANI SUNULUYOR"

Batman Sivil Toplum Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir yatırım olduğunu söyleyen Çiftçi, "15 bin metrekarelik alanda kurulan, 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bu merkezimiz, 206 sivil toplum kuruluşumuza ücretsiz çalışma ve ortak kullanım imkânı sunuyor. Konferans salonlarıyla, eğitim alanlarıyla, spor tesisleriyle ve sosyal buluşma mekânlarıyla sivil toplumumuzun kurumsal kapasitesini güçlendiriyor" diye konuştu.

Batman'da dev yatırımların açılışını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı: Terörsüz Türkiye'de daha fazla yatırım ve istihdam olacak

Dayanışma ve yardımlaşmanın önemine değinen Çiftçi, merkezin sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini artıracağına, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik bağlarını güçlendireceğine inandığını kaydetti.

SÜRÜCÜ AKADEMİSİ'NDEN 22 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZ YARARLANDI

Batman Çayı kıyısında 50 bin metrekarelik alanda kurulan Sürücü Akademisi’nin trafik güvenliği açısından önemli bir eğitim altyapısı sunduğunu belirten Çiftçi, "22 bini aşkın vatandaşımızın yararlandığı bu akademiyle daha bilinçli sürücüler yetişmesini, trafik kazalarının azalmasını ve can güvenliğinin güçlenmesini hedefliyoruz. Çünkü bizim için korunacak en büyük emanet, insan hayatıdır" ifadelerini kullandı.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE EDERKEN GENÇLERİMİZİN HAYATA TUTUNMASINI SAĞLAYACAK İMKANLARI GELİŞTİRİYORUZ"

Bağımlılıkla mücadelede pilot il olarak belirlenen Batman’a kazandırılan 20 yatak kapasiteli Yataklı Arındırma Merkezi’nin de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Çiftçi, şunları söyledi:
"Bir taraftan zehir tacirlerine karşı güvenlik güçlerimizle mücadele ederken diğer taraftan bağımlılığın pençesine düşmüş gençlerimizin yeniden hayata tutunmasını sağlayacak imkanları geliştiriyoruz. Çünkü bir gencimizi kazanmak, bir ailemizin umudunu yeniden yeşertmek, geleceğimizi korumaktır."

Batman'da dev yatırımların açılışını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı: Terörsüz Türkiye'de daha fazla yatırım ve istihdam olacak

İLÇELERDEKİ YATIRIMLARI AÇIKLADI

Kardeşlik Camii ve Sosyal Yaşam Alanı’nın kütüphanesi, Kur’an kursları, aşevi ve sosyal alanlarıyla kentin manevi ve kültürel hayatına katkı sağlayacağını belirten Çiftçi, ilçelerde tamamlanan yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Sason’da 2 bin 978 metre rakımlı Mereto Dağı’na uzanan 19 kilometrelik güvenlik yolunun tamamlandığını aktaran Çiftçi, yolun bölgenin doğal, tarihi ve manevi mirasına erişimi kolaylaştırarak turizm ve ticarete katkı sunacağını ifade etti. Sason Yeni Hükümet Konağı ile kamu hizmetlerinin modern bir ortamda bir araya getirildiğini söyleyen Çiftçi, Beşiri’de Yeni Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası ile kamu ve güvenlik hizmetlerinin fiziki altyapısının güçlendirildiğini kaydetti. Çiftçi, Gercüş’te 32 dairelik personel lojmanlarının yapıldığını, Hasankeyf’te hizmete alınan Yolüstü Jandarma Karakolu’nun ise 14 köy ve 4 mezraya hizmet vereceğini bildirdi.

"TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA YATIRIM DAHA FAZLA İSTİHDAM"

Bölgedeki huzur ve güven ortamının yatırımlara, üretime ve turizme katkı sağladığını vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" hedefinin milletin geleceği açısından tarihi önem taşıdığını söyledi. 

Batman'da dev yatırımların açılışını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı: Terörsüz Türkiye'de daha fazla yatırım ve istihdam olacak

Çiftçi, "Bu hedefin temelinde bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmek, milletimizin huzurunu kalıcı hâle getirmek ve ülkemizin bütün enerjisini kalkınmaya, üretime ve refaha yöneltmek vardır. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla bu aziz coğrafyanın bütün evlatları aynı tarihin, aynı kaderin ve aynı geleceğin ortaklarıdır" dedi.

Birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Terörün olmadığı bir Türkiye’de daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha güçlü şehirler ve daha müreffeh bir gelecek inşa edeceğiz. Kamu düzeninden ve milletimizin güvenliğinden hiçbir şekilde taviz vermeden, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi, konuşmasının sonunda yatırımların hayata geçirilmesine katkı sunan kurumlara ve çalışanlara teşekkür ederek, açılışı yapılan eserlerin Batman’a hayırlı olmasını diledi.

 

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ETİKETLER
#Batman
#mustafa çiftçi
#Sivil Toplum Merkezi
#Sürücü Akademisi
#Kardeşlik Camii
#Gündem
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