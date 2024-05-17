Batman’da elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde öldü!

17 May 2024 23:52 - Güncelleme : 17 May 2024 23:54

Ankara ve İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara ve İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Batman'ın Beşiri ilçesinde trajik bir kaza gerçekleşti. Beşpınar köyü yakınlarındaki Türkiye Petrolleri'ne ait Çakıllı Petrol Sahası'nda elektrik direği dikimi yapan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü yakınlarındaki Türkiye Petrollerine ait Çakıllı Petrol Sahasında elektrik direği dikimi yapan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde işçilerden İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı işçiler de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.