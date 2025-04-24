Batman'dan acı haber! Mardinli uzman çavuş şehit oldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yaptığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yapan Mehmetçiğimizden acı haber geldi. Görevde silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Mardin'e uğurlandı.

EVLİ VE 6 ÇOCUK BABASI

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Taş’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Konutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1915288571893661985

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayımlayarak, ''Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü TAŞ; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun'' dedi.