Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Batman'dan acı haber! Mardinli uzman çavuş şehit oldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yaptığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 09:57

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yapan Mehmetçiğimizden acı haber geldi. Görevde silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Mardin'e uğurlandı.

Batman'dan acı haber! Mardinli uzman çavuş şehit oldu

EVLİ VE 6 ÇOCUK BABASI

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Taş’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Konutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Batman'dan acı haber! Mardinli uzman çavuş şehit oldu

https://x.com/AliYerlikaya/status/1915288571893661985

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayımlayarak, ''Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü TAŞ; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun'' dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber! 1 Mehmetçik şehit oldu
2022'de şehit olmuştu! Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı
ETİKETLER
#şehit
#ölüm
#jandarma
#batman
#mardin
#askeri
#Kazanlı Ateş
#Öldürücü Kaza
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.