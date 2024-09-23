Baykar'dan yalanlara cevap geldi! "Hukuki süreci başlatacağız..."

23 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:34

Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde öncü rol oynayan şirketlerin başında gelen Baykar, iftiralarla da mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak Gazeteci Fatih Altaylı ve Sabahattin Önkibar’ın ortaya attıkları iddialar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan Baykar şirketi, ortaya atılan iddiaların aslı astarı yok diyerek cevap verdi. İşte detaylar…

Baykar 2023'e damga vurdu: Tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında

Baykar 2023'e damga vurdu: Tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında

Tam Bağımsız Türkiye​ hedefi ile çıkılan yolda, ürettikleri İHA​ ve SİHA​'larla ülkemizi Savunma Sanayii alanında üst seviyelere çıkartan Baykar​ şirketine iftira atılmaya devam ediyor. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada yapılan karalama kampanyalarına maruz kalan şirket, son olarak Gazeteci Fatih Altaylı ve Sabahattin Önkibar'ın iftiralarıyla karşı karşıya kaldı.

"İHA/SİHA'LARIN PARASINI BUĞDAYLA VERDİLER"

Baykar'ın yerli ve milli bir şekilde üretip geliştirdiği insansız hava araçları 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ukrayna​'da bu ülkelerden bir tanesiydi. Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'ların karşılığı olarak buğday verdikleri yönünde açıklamalar yapan Sabahattin Önkibar şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, Tayyip Erdoğan’ın damadından satın aldığı İHA ve SİHA’ların parasını, Türkiye’nin ihtiyacının iki katı olan buğday vererek ödemiş. Türk çiftçisi buğdayını iyi fiyat alamadığı gibi, Türk buğdayı da toprağa gömülüyor."

"BUĞDAY KONUSU ARAŞTIRILMALI!"

Turhan Çömez'in iddialarını kendi sosyal medya kanalında işleyen Fatih Altaylı'nın açıklamaları ise şu şekildeydi:

Turhan Çömez’in 100 bin tonluk ve değeri 25 milyon dolar buğdayın TMO tarafından toprağın altına gömüldüğü konusu araştırılmalı. Turhan Çömez diyor ki; ‘Bu kadar buğdayın toprak altına gömülmesinin sebebi şu; Türkiye Ukrayna’dan ihtiyacının iki katı buğday aldı.

Bunun sebebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın BAYKAR şirketinin Ukrayna’ya satmış olduğu dronların ödemesi buğday ile yapıldı’ diyor. Bu araştırılmalı. Bu Sayıştay raporu ortaya çıkar.”

"İDDİALARIN ASLI ASTARI YOK!"

Baykar hakkında atılan iddialar üzerine sosyal medyadan açıklamalar gerçekleştiren Baykar basın sözcüsü İlker Akgüngör; 'İddiaların aslı astarı yok' diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu iddia tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olup, Baykar'ın itibarını zedelemeye yönelik çirkin bir iftiradır.

Baykar, ne Ukrayna'da ne de başka bir ülkede bu tarz asılsız anlaşmaların parçası olmamıştır. Şirketimizin tüm ihracat süreçleri uluslararası ticari normlara uygun bir şekilde yürütülmektedir.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Baykar’ın geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip platformlar, ülkeler tarafından doğrudan kendi bütçeleriyle alınır. İddia edildiği gibi buğdayla ya da başka bir emtia ile ödeme yapılması söz konusu dahi olamaz. Bu iftiraya karşı yasal haklarımızı kullanarak hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.