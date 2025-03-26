Bayramda gökyüzü çöl tozuna teslim! 'Her nefesiniz ciğerinize zarar'

Türkiye bayram öncesi görünmez bir tehlikenin etkisi altına giriyor. Mali üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası nefes almayı bile riskli hale getirdi; uzmanlar uyarıyor: "Her nefesinizle ciğerinize zarar veriyorsunuz." Toz taşınımında riskli iller belli oldu. Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı belli oldu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ECMWF verilerine göre, Mali üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar uyarıyor: Bu çöl tozu dalgası sadece gökyüzünü kapatmayacak, sağlığı da tehdit edecek. Lodosun etkisiyle birlikte bayramda çamur yağışları bekleniyor, görüş mesafesi düşecek ve hava kirliği en üst seviyeye çıkacak. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum hastalığı olanlar için önümüzdeki günler oldukça tehlikeli geçecek. Bayram öncesi Türkiye, adeta görünmez bir zehir bulutunun etkisi altına giriyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? LODOS ÇAMUR YAĞDIRABİLİR

Ramazan Bayramı öncesinde hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceği öngörülüyor. Lodosun etkisiyle taşınan toz partiküllerinin, yağış alan bölgelerde çamur yağışlarına da yol açabileceği uyarısı yapıldı. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülecek; doğu bölgelerde buzlanma ve don riski devam edecek.

TEHLİKEYİ SEVİYEDE! NEFES ALMAK GÜÇLEŞECEK

Harita verilerine göre; Trakya, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde toz konsantrasyonu tehlikeli seviyelere ulaştı. . Hava kalitesi alarm veriyor; Trakya’dan Doğu Anadolu’ya kadar birçok şehirde toz yoğunluğu kritik seviyelere ulaştı. Sinop, Bayburt, Erzincan ve Ankara gibi şehirlerde ölçülen değerler, nefes almayı dahi güçleştirecek düzeyde.

TOZ TAŞINIMI YURT GENELİNDE ETKİLİ

Özellikle Sinop (220 µg/m³), Bayburt (230 µg/m³), Erzincan (172 µg/m³), Ankara (139 µg/m³) ve Tokat (157 µg/m³) gibi şehirlerde değerlerin yüksekliği dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle astım, KOAH, kalp ve solunum yolu hastalarının dışarı çıkarken maske takmaları ve mecbur kalmadıkça yoğun saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca araç sahiplerinin araç filtrelerini kontrol ettirmeleri, balkon ve pencerelerin mümkün olduğunca kapalı tutulması tavsiye ediliyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU ÇÖL TOZU ETKİSİNDE GEÇEBİLİR

Çöl tozunun etkisinin bayram haftasına kadar süreceği, zaman zaman etkisini artırarak görüş mesafesini azaltabileceği ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Yetkililer, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

UZMANLAR UYARIYOR: MASKESİZ ÇIKMAYIN

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarında çöl tozlarının akciğerlerde birikerek ağır enfeksiyonlara, alerjik reaksiyonlara ve kalıcı solunum hastalıklarına yol açabileceğini vurguladı.

Bu görünmez tehlikenin sadece hasta bireyleri değil, sağlıklı insanları da etkileyebileceğine dikkat çeken Akkoyunlu, “Yoğun çöl tozuna maruz kalmak, uzun vadede nefes darlığı, kronik bronşit ve hatta interstisyel akciğer hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkları tetikleyebilir” uyarısında bulundu.

"HER NEFESİNİZLE CİĞERİNİZE ZARAR VERİYORSUNUZ"

Çöl tozlarının yoğunlaştığı günlerde dışarı çıkmak zorunda kalanların maskesiz dolaşmaması gerektiğini belirten Akkoyunlu, “Unutmayın; her nefesinizle akciğerlerinize zarar veriyorsunuz. Dışarıda uzun süre kalmak, spor yapmak, tempolu yürüyüşlere çıkmak bu dönemde son derece tehlikeli. Bu, vücudunuza fark etmeden zehir solumak demektir” dedi.

Ayrıca, bu tozların yoğun olduğu günlerde yağmur yağmadığı sürece havanın temizlenmeyeceğini, toz bulutunun 3 ila 5 gün boyunca solunum yollarını tehdit edeceğini aktaran Prof. Dr. Akkoyunlu, “Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkılması gerekiyorsa da yüksek filtreli maske takmadan adım atılmamalıdır” diyerek sert uyarılarda bulundu.