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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 23:57

Bayrampaşa'da vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü: Bina tahliye edildi

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında bitişikteki 4 katlı binada hasar meydana geldi. Duvarının bir kısmı açılan bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, mahallede panik yaşandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 23:53
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 23:57

Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, kapsamında yıkım çalışması yapılan binanın bitişiğindeki 4 katlı bina zarar gördü. 

BİNA SAKİNLERİ PANİK İÇİNDE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Zarar gören binanın duvarının bir kısmı açılırken bina sakinleri, panikleyerek sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zarar gören binanın çevresinde zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. 

Bayrampaşa'da vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü: Bina tahliye edildi

4 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan incelemenin ardından hasar alan 4 katlı bina tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısım akrabalarının evine giderken, gidecek yeri olmayanlar ise otellere yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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