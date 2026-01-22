Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
Yapılan duyuruda, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin açıklandığını aktarıldı.
Bedelli askerlik için başvuran kişiler yerlerini, e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.