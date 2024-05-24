Bekçilerin dikkati kaçakçılığı önledi! Minibüste 26 adet ele geçirildi

24 May 2024 09:20 - Güncelleme : 24 May 2024 09:28

Küplerin 1’inin Roma, 2’sinin Bizans, 23’ünün de Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya il merkezinde gece devriye yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir minibüste çok sayıda küp olduğunu fark etmeleri üzerine durumu amirlerine bildirdi

26 ADET KÜP ELE GEÇİRİLDİ

Tarihi eser kaçakçılığı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sevk edildi. Minibüsün arka kısmında yapılan aramada toplam 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi.

Minibüste bulunan B.S, F.U ve R.H gözaltına alındı. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tahkikat başlatıldı.

Küplerin 1’inin Roma, 2’sinin Bizans, 23’ünün de Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü küplerin görüntülerini basınla paylaştı.