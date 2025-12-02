Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Belediye müjdeyi duyurdu! Ailelere çekilişsiz, kurasız ev verilecek: Tek bir şart var

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılı kapsamında yeni kampanyanın detaylarını duyurdu. Belirlenen kriterlere uyan vatandaşlar çekilişsiz, kurasız ev sahibi olacak. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak.

Belediye müjdeyi duyurdu! Ailelere çekilişsiz, kurasız ev verilecek: Tek bir şart var
02.12.2025
02.12.2025
Büyükşehir Belediye Başkanı , Yılı kapsamında müjdesini duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Gazi Konut tarafından geliştirilen proje duyuruldu.

Belediye müjdeyi duyurdu! Ailelere çekilişsiz, kurasız ev verilecek: Tek bir şart var

ÇEKİLİŞSİZ VE KURASIZ ŞEKİLDE EV SAHİBİ OLACAKLAR

Gazi Konut tarafından geliştirilen projelerde, aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan ailelere yönelik yeni bir uygulama başlatıldı.

Belediye müjdeyi duyurdu! Ailelere çekilişsiz, kurasız ev verilecek: Tek bir şart var

Belirlenen kriterleri sağlayan ve daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlar, çekilişsiz ve kurasız şekilde ev sahibi olabilecek. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar ilerleyen günlerde Gazi Konut’un resmi web sitesi ve başvuru ofisleri üzerinden duyurulacak.

"KURASIZ EV VERME SÖZÜ VERİYORUZ"

Konu hakkında resmi sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılı’nın en büyük müjdelerinden birisini açıkladığını ifade ederek, "Şu an Gazi Konut her 6 ayda bir bin konutu ailelerimize teslim ediyor. Tabii şimdiden önemli şey evlat, çocuk. Bizim için çok kıymetli. Bugün bir müjdeyi daha vermek için huzurlarınızdayım. En az 4 çocuğu olan ailelerimize biz Gazi Konut’tan kurasız ev verme sözü veriyoruz. ‘Nasıl yapacağız başkanım?’ diyeceksiniz. Aynı hanede en az 4 çocuğu olan kişiler Gazi Konut’a başvuracak. Gazi Konut’ta talep edenlerin hepsine kuraya girmeden Kuzeyşehir’de ve Güneyşehir’de evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek" diye konuştu.

Belediye müjdeyi duyurdu! Ailelere çekilişsiz, kurasız ev verilecek: Tek bir şart var
