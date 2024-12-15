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Beşiktaş'ta korkunç ölüm! Otobüs durağına yanaşan araç kadını hayattan kopardı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 20:29 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:53

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, durağa yanaşan İETT otobüsü hemen yakınındaki kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirtti. 

Bugün öğle saatlerinde İstanbulBeşiktaş​'ta meydana gelen olayda Sarıyer yönüne doğru ilerleyen 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 61 yaşındaki sürücü Kemal B. yönetiminde, 4. Levent’teki otobüs durağına yaklaşırken 38 yaşındaki Lütfiye K’ye çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kadın, çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalırken ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede Lütfiye K’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Beşiktaş'ta korkunç ölüm! Otobüs durağına yanaşan araç kadını hayattan kopardı - 1. Resim

İETT ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kemal B., olayın ardından polis tarafından gözaltına alınırken, Lütfiye K’nin cenazesi morga kaldırıldı. Görgü tanıkları, olay sırasında bir kadının çığlık attığını duyduklarını belirtti. Durakta simit satan bir tanık, zabıta ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve hızla ambulans çağırdıklarını ifade etti.

Kaza sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede normale döndü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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