Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da yer aldığı plaza önündeki polis noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda teröristlerden 2'si sağ biri ölü olarak ele geçirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta polislerle dalga geçen şahıslarla ilgili yeni gelişme! Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önündeki polis noktasına düzenlenen DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonrası polislere yönelik alaycı ifadeler kullanan ve sosyal medyada görüntü paylaşan şahıslarla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı. Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da yer aldığı plaza önündeki polis noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda teröristlerden 2'si sağ, biri ölü olarak ele geçirildi. Saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı ifadeler kullanarak görüntü çeken şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7'si kadın olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan, polislerle dalga geçen ve “sen sağ bek, ben sol bek” diyen N.A. isimli kişi, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı. N.A. ifadesinde, olayın terör saldırısı olduğunu anlamadığını, sözleri refleks olarak söylediğini ve yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı ifadeler kullanarak görüntü çekip sosyal medyada paylaşan şüpheliler kısa sürede infiale neden oldu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 7’si kadın olmak üzere toplam 8 kişi dün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Son gelen bilgilere göre; polislerle dalga geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında “sen sağ bek, ben sol bek” diyen N.A. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.

"YAŞANANLARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM"

N.A. ifadesinde ise şunları söyledi;

"Yemek molasında dışarı çıktım, panik görünce binaya girip pencereden izledim. Polislerin silahla koştuğunu gördüm ama olayın terör saldırısı olduğunu o an anlamadım. Videodaki sözleri söylediğimi kabul ettim; kimseyi hedef almadım, o anın etkisiyle refleks olarak söyledim. Olayın gerçek boyutunu sonradan öğrendim, yaşananlardan dolayı üzgünüm ve pişmanım"