Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem

Editor
 | Baran Aksoy

Beşiktaş'ta polislerle dalga geçen şahıslarla ilgili yeni gelişme!

Beşiktaş'ta terör saldırısı sırasında polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilen şahıslar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 8 şüphelinden 1'i tutuklandı. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklanan şahsın ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 17:26

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da yer aldığı plaza önündeki polis noktasına 'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda teröristlerden 2'si sağ biri ölü olarak ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ta polislerle dalga geçen şahıslarla ilgili yeni gelişme!

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önündeki polis noktasına düzenlenen DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonrası polislere yönelik alaycı ifadeler kullanan ve sosyal medyada görüntü paylaşan şahıslarla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı.
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da yer aldığı plaza önündeki polis noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda teröristlerden 2'si sağ, biri ölü olarak ele geçirildi.
Saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı ifadeler kullanarak görüntü çeken şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 7'si kadın olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan, polislerle dalga geçen ve “sen sağ bek, ben sol bek” diyen N.A. isimli kişi, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.
N.A. ifadesinde, olayın terör saldırısı olduğunu anlamadığını, sözleri refleks olarak söylediğini ve yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı ifadeler kullanarak görüntü çekip sosyal medyada paylaşan şüpheliler kısa sürede infiale neden oldu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 7’si kadın olmak üzere toplam 8 kişi dün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Son gelen bilgilere göre; polislerle dalga geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında “sen sağ bek, ben sol bek” diyen N.A. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.

"YAŞANANLARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM"

N.A. ifadesinde ise şunları söyledi;

"Yemek molasında dışarı çıktım, panik görünce binaya girip pencereden izledim. Polislerin silahla koştuğunu gördüm ama olayın olduğunu o an anlamadım. Videodaki sözleri söylediğimi kabul ettim; kimseyi hedef almadım, o anın etkisiyle refleks olarak söyledim. Olayın gerçek boyutunu sonradan öğrendim, yaşananlardan dolayı üzgünüm ve pişmanım"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta teröristlerle çatışmada gözaltı sayısı yükseldi
Teröristlerin İsrail Konsolosluğu önündeki saldırısının amacı ne? Uzman isimden çarpıcı yorum
ETİKETLER
#deaş
#tutuklama
#terör saldırısı
#gözaltı
#Beşiktaş Saldırısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.