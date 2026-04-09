Beşiktaş'ta polislerle dalga geçen şahıslarla ilgili yeni gelişme!

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da yer aldığı plaza önündeki polis noktasına DEAŞ'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda teröristlerden 2'si sağ biri ölü olarak ele geçirildi.
Silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada çevredeki bir plazadan polislere yönelik alaycı ifadeler kullanarak görüntü çekip sosyal medyada paylaşan şüpheliler kısa sürede infiale neden oldu.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 7’si kadın olmak üzere toplam 8 kişi dün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Son gelen bilgilere göre; polislerle dalga geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında “sen sağ bek, ben sol bek” diyen N.A. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.
N.A. ifadesinde ise şunları söyledi;
"Yemek molasında dışarı çıktım, panik görünce binaya girip pencereden izledim. Polislerin silahla koştuğunu gördüm ama olayın terör saldırısı olduğunu o an anlamadım. Videodaki sözleri söylediğimi kabul ettim; kimseyi hedef almadım, o anın etkisiyle refleks olarak söyledim. Olayın gerçek boyutunu sonradan öğrendim, yaşananlardan dolayı üzgünüm ve pişmanım"