Beşiktaş'ta teröristlerle çatışmada gözaltı sayısı yükseldi

Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi.
Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelinin Kocaeli’de yakalandığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 1'inin Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti.