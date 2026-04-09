Beşiktaş Levent’te teröristlerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta teröristlerle çatışmada gözaltı sayısı yükseldi Beşiktaş Levent'te polis ekipleri ile teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin soruşturmada, İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıyla bağlantılı gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Çatışmaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı şüphelilerinden yaralı olan 2 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 13'e çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Kocaeli'de yakalandı. Daha önce yakalanan şüphelilerden 1'i İzmit, 1'i Konya, 1'i Kocaeli'de ve diğer 7 şüpheli ise İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

7 ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelinin Kocaeli’de yakalandığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 1'inin Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti.