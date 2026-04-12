Beşiktaş Levent’teki saldırıyla ilgili bir şüpheli Kocaeli’de gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili bir şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı yükseliyor! Beşiktaş Levent'teki saldırıyla ilgili bir şüpheli Kocaeli'nde gözaltına alındı ve saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6'ya yükseldi. Beşiktaş Levent'te 7 Nisan'da polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1'i ölü ele geçirilmiş, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kocaeli'de bugün bir şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6'ya yükseldi.

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Levent’te 7 Nisan'da polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1’i öldürülmüş, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

KOCAELİ’DE KRİTİK OPERASYON

Saldırıda yaralı olarak yakalanan 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürerken, 3 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki sorgusu devam ediyor. Bir şüphelinin de daha bugün Kocaeli’de gözaltına alınmasıyla saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6’ya yükseldi.