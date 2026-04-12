Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili bir şüpheli daha yakalandı, gözaltı sayısı yükseliyor!

İstanbul Levent’te polisle çatışmaya giren terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar sürüyor. Kocaeli’de yakalanan yeni şüpheliyle birlikte, saldırıyla bağlantılı olarak gözaltında tutulanların sayısı 6’ya yükselirken; daha önce adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanmıştı.

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 18:48
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 18:50

Beşiktaş Levent’teki saldırıyla ilgili bir şüpheli Kocaeli’de gözaltına alındı.

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Levent’te 7 Nisan'da polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1’i öldürülmüş, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

KOCAELİ’DE KRİTİK OPERASYON

Saldırıda yaralı olarak yakalanan 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürerken, 3 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki sorgusu devam ediyor. Bir şüphelinin de daha bugün Kocaeli’de gözaltına alınmasıyla saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6’ya yükseldi.

