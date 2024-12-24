Beton mikseri otomobili 150 metre sürükledi! Film gibi kaza kamerada 

24 Aralık 2024 09:16 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:20

Hatay'da bir beton mikseri önüne kattığı otomobili yaklaşık 150 metre sürükledi. Anbean kameraya yansıyan olaydan yaralı kurtulan otomobil sürücüsü, kendilerini fark etmeyen kamyon şoförüne tepki gösterdi.

Hatay​'ın merkez ilçesi Antakya​'yı İskenderun​'a bağlayan yolda meydana gelen kaza adeta filmden alınmış anlara sahne oldu. Güzelburç Mahallesi mevkiinde aynı istikamette ilerleyen beton mikseri​, ışıkların yanmasıyla birlikte Türker Özkaya idaresindeki otomobili önüne kattı. Beton mikseri, Özkaya ve personelinin içerisinde olduğu otomobili yaklaşık 150 metre boyunca sürükledi.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Kazayı hafif yaralı atlatan otomobil sürücüsü Türker Özkaya, film sahnesini andıran bir kaza yaşadıklarını belirtti. Işığın yeşile dönmesiyle yola çıktıklarını ancak sağ şeritte giderken birdenbire kendilerini tırın önünde bulduklarını belirtti. Tırın şoförünrün otomobillerini yaklaşık 100-150 metre hiç fark etmemişçesine sürüklediğini belirten Özkya "İnanılmaz bir korku ve endişe içerisindeydik. Yanımda bulunan elemanım panikle kendini araçtan atmak istedi. Korku dolu dakikalar yaşadık" dedi.

"SEN NEREDEN ÇIKTIN KARDEŞİM" DEMİŞ

Trafikte sık sık kazaya karışan hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Özkaya, "Görüyorum ki insan hayatı çok basit ve ucuz. Canımızdan olabilirdik. Bizi katlaya katlaya götürebilirdi, ölebilirdik. Şoförün ifadesi bizi hiç görmediği yönünde. 'Sen nereden çıktın kardeşim, ben seni görmedim bile' dedi" ifadelerini kullandı.