Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Beylikdüzü'nde Türk bayrağına saygısızlık: Emniyet harekete geçti

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önünde Türk bayrağına yapılan saldırı görüntüleri sonrası Emniyet ekipleri harekete geçti. Tepki çeken olay sonrası şahıs yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beylikdüzü'nde Türk bayrağına saygısızlık: Emniyet harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 20:40

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir iş yeri önündeki Türk bayrağını tutup çeken bir şahıs yere indirdikten sonra ortamdan uzaklaştı. Emniyet bu saldırı sonrası şahsın yakalandığını açıkladı.

Beylikdüzü'nde Türk bayrağına saygısızlık: Emniyet harekete geçti

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Beylikdüzü'nde asılı olan Türk bayrağını sökerek yerde sürüklediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp yerde sürüklediği anlara ait bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yakuplu Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde asılı olan bayrağı yerinden söküp sürüklediği belirlenen F.K, ekiplerce gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntülerle ilgili olarak ivedilikle çalışma başlatılıp şahsın yakalandığı aktarılarak, "Bayrağımız bizim vatanımız. Saygısızlığa yeltenen herkes hukuk önünde gereken karşılığı bulacaktır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, emniyetin açıklamasını paylaşarak, "Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir. Bayrağımıza saygısızlık yapan hadsizi en kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://x.com/istanbul_EGM/status/2018694864376885418?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayrak indirme provokasyonuna dev bayrakla cevap! 30 metrelik bayrak direğinde göndere çekildi
Türk bayrağına yönelik hain saldırıda 14 gözaltı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YPG'nin Türk bayrağına hain saldırısına sert tepki: Hesabı sorulacak!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.