 | Nalan Güler Güven

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkındaki iddianamede yeni safha: "İmamoğlu Suç Örgütü " dosyasıyla birleştirildi!

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında "dolandırıcılık" ve "suç örgütüne yardım" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, mahkeme kararıyla "Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü" davasına dahil edildi. Yargılama süreci tek bir çatı altında devam edecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkındaki iddianamede yeni safha:
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 21:12
06.04.2026
saat ikonu 22:11

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve diğer 6 kişiye yönelik ‘dolandırıcılık’ ve ‘suç örgütüne yardım’ suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ dosyası ile birleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkındaki iddianamede yeni safha: "İmamoğlu Suç Örgütü " dosyasıyla birleştirildi!

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında 'dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne yardım' iddialarıyla başlatılan soruşturma, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü dosyası ile birleştirildi.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma, 'dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne yardım' iddialarını içeriyor.
Hazırlanan iddianame, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü dosyası ile birleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ile Veysel Eren Güven ‘şüpheli’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, İnan Güney’in Serkan Ö. ve Rauf Cem I.’nın yetkilisi olduğu bir şirkete resmi olmasa da fiiliyatta ortağı olduğu, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağladığı, bu işleri BELTAŞ Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla suç örgütü üyesi Kağan S. üzerinden gerçekleştirdiği ve gayriresmi ortağı olduğu şirketin yetkilisi olan Serkan Ö. ile İnan Güney’in üniversiteden samimi sınıf arkadaşı olduğu aktarılmıştı. Açık hava reklam mecralarında faaliyet gösteren birçok şirket ve şahıs tarafından şüpheli İnan Güney’in söz konusu şirketin gayriresmi ortağı olduğunun bilindiğinin aktarıldığı iddianamede, Güney’in elde ettiği haksız kazancı suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu ve kendi illegal siyasi emellerine harcadığı kaydedilmişti. Hazırlanan iddianamede, Deniz Göleli, İnan Güney, İsmail Akkaya, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Seyhan Özcan ve Veysel Eren Güven’in ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezalandırılması istenmişti. İddianamenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin dava ile birleştirilmesi talep edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında istenen ceza belli oldu
İnan Güney hakkında yeni karar! İçişleri Bakanlığı duyurdu
