Beyoğlu'nda korkutan yangın! Gecekondudan alevler yükseldi: Facianın eşiğinden son anda dönüldü

20 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:57

İstanbul Beyoğlu'nda tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken içeride bulunan baba ile 2 çocuğu mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarıldı.

İstanbulBeyoğlu​'nda tek katlı gecekonduda öğle saatlerinde yangın​ çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye​, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KOMŞULARININ YARDIMIYLA SON ANDA KURTARILDI

Elektrik kablolarında yangından kaynaklı kıvılcımlar çıkarken, yangın sırasında evde olduğu iddia edilen baba ile 2 çocuğu, olayı gören mahalle sakinlerinin de yardımıyla kurtarıldı.

YANGIN DİĞER EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise müdahale ederek yangını diğer evlere sirayet etmeden söndürdü. Yangında gecekondu​ kullanılamaz hale geldi.

"HALA KENDİME GELEMEDİM"

Aynı mahallede yaşayan ve yangını görüp gecekonduya girerek çocukları dışarı çıkardıklarını belirten mahalle sakini Mustafa Gramalıol, "Merdivenlerden aşağı iniyordum alevleri gördüm. Arkadaşımla beraber içeri girdik iki çocuk vardı, alevlerin içinden aldık sonra babası çıktı. Biz içeride 5 çocuk var sanıyorduk 3 tanesi dışarıda oynuyormuş, hala kendime gelemedim" dedi.