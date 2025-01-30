Beyoğlu’nda polisi bıçaklayan Oytun Ilgar'ın annesinden dikkat çeken sözler! Paralel evren detayı şoke etti: İnsanlık dışı varlıklar olarak görüyor

30 Ocak 2025 12:58 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:11

İstanbul Beyoğlu’nda polis memuruna arkadan yaklaşık bıçakla saldıran sanık Oytun Ilgar, hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamaları reddeden Ilgar, ‘’Polisin herhangi bir yaralanması olmadı’’ ifadelerini kullandı. Sanığın annesinin mahkemedeki sözleri ise oldukça dikkat çekti.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 12 Ekim 2024 tarihinde polis memuru R.Ş.’ye görev yaptığı sırada arkasından yaklaşarak ‘sustalı’ bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan sanık Oytun Ilgar’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ilgar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki polis memuru R.Ş. ve sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.

"POLİSLER BANA KOMPLO KURDU"

Duruşmada savunma yapan sanık Ilgar, "Polisler bana komplo kurdu, başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye çalışmadım. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı" diyerek suçlamaları reddetti.

POLİS MEMURU DA DİNLENDİ: ARKAMDAN GELİP BOYNUMDAN BIÇAKLADI

Müşteki polis memuru R.Ş. ise, "Olay günü görev yaptığım sırada sanığı birkaç kez gördüm, madde kullanıyordu. Tuhaf hareketleri vardı ama kimseye zarar vermediği için işlem yapmadım. Telefonuma bakarken sanık aniden arkamdan gelip boynumdan bıçakladı" şeklinde ifade verdi.

ANNESİNİN PARALEL EVREN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tanık olarak dinlenen anne B.K. ise, "Oğlum ileri derecede şizofren hastası. Kimseyi tanımıyor, tedavi edilmesi gerekiyor. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende varlıklar olarak görüyor" dedi.



(Sanık Oytun Ilgar)

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmalar ve ifadelerin ardından mahkeme, sanık Oytun Ilgar’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın cezai ehliyetini etkileyebilecek bir rahatsızlığı olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede olay günü polis memuru R.Ş.’nin İstiklal Caddesi’nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar’ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ense kısmına vurup kaçtığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar’ın ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız bıçak bulundurma’ suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.