Bingöl deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 13:45 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:32
Son dakika haberi: Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,5 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi ise 3,6 olarak kayda aldı.
Bingöl'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın ardından Kandilli'den de açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,6 olarak geçti.
AFAD'ın verileri şu şekilde:
- Büyüklük:3.5 (Ml)
- Yer: Merkez (Bingöl)
- Tarih:2024-12-10
- Saat:13:31:30 TSİ
- Enlem:39.04083 N
- Boylam:40.39667 E
- Derinlik:8.42 km
BİNGÖL BİR KEZ DAHA SALLANDI
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin yerin 5 km altında gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com