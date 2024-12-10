Bingöl deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi

10 Aralık 2024 13:45 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 16:32

Son dakika haberi: Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,5 olarak geçerken Kandilli Rasathanesi ise 3,6 olarak kayda aldı.

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Bingöl'de meydana gelen deprem​ kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın ardından Kandilli'den de açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,6 olarak geçti.

AFAD'ın verileri şu şekilde:

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer: Merkez (Bingöl)

Tarih:2024-12-10

Saat:13:31:30 TSİ

Enlem:39.04083 N

Boylam:40.39667 E

Derinlik:8.42 km

BİNGÖL BİR KEZ DAHA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin yerin 5 km altında gerçekleştiği bildirildi.