Bingöl deprem ile sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

08 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:46

Son dakika haberi: Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

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Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde: