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Bingöl deprem ile sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:46
Bingöl deprem ile sallandı! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük    3.2 (ML)
  • Yer    Kiğı (Bingöl)
  • Tarih(UTC)    08-11-2024 08:17:56
  • Enlem    39.2539
  • Boylam    40.255
  • Derinlik    7 (KM)

Bingöl deprem ile sallandı! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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