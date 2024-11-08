Bingöl deprem ile sallandı! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:46
Son dakika haberi: Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada; deprem yerin 7 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Bingöl'de 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde:
- Büyüklük 3.2 (ML)
- Yer Kiğı (Bingöl)
- Tarih(UTC) 08-11-2024 08:17:56
- Enlem 39.2539
- Boylam 40.255
- Derinlik 7 (KM)
Kaynak: tgrthaber.com