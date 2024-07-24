Bingöl'de korkunç saldırı! Önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar var

24 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:57

Bingöl'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi dehşet saçtı. Şahıs yaşanan tartışma sonrası etraftakilere bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ: GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

Valilikten yapılan açıklamada da saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin kesici aletle vatandaşlara saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.