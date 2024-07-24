Jandarma Gücü Spor Kulübü 2 sporcu ile Paris Olimpiyatlarında

24 Temmuz 2024 15:21 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:22

2024 Paris Olimpiyatlarına Türkiye’de 30 kulüp ve 102 sporcu katılacak. Bu sporculardan A Milli Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazı ve smaçör olan Ebrar Karakurt Rusya’ya bağlı Lokomotiv Kaliningrad Kulübü sporcusudur.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA JANDARMA GÜCÜ SPOR KULÜBÜ KAÇ SPORCU GÖNDERİYOR?

26 Temmuz Cuma günü Fransa Paris’te bulunan Seine Nehri’nde yapılacak olan törenle başlayan 2024 Paris Olimpiyatlarına Jandarma Gücü Spor Kulübü iki sporcu gönderecek.

Jandarma Gücü Spor Kulübü’nden Paris Olimpiyatlarına atıcılık branşında kota alan isimler; İsmail Keleş, Yusuf Dikeç

PARİS OLİMPİYATLARINA EN FAZLA SPORCU GÖNDEREN KULÜP HANGİSİ?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyatlarına gönderdiği 27 sporcu ile en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan 33.Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz Cuma günü başlayacak.

PARİS OLİMPİYATLARINDA KAÇ BRANŞ VAR?

Türkiye’den 102 sporcunun katılacağı 2024 Paris Olimpiyatlarında 32 branş bulunuyor.