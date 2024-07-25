Bingöl’deki bıçaklı saldırgan 5 gün önce cezaevinden çıkmış! Ailesinin olaydan önce verdiği dilekçe dikkat çekti: 'Akıl hastanesine yatırılsın'

25 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:02

Erdoğan sert çıktı, belediye borçları gündem oldu! Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

Erdoğan sert çıktı, belediye borçları gündem oldu! Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

Bingöl'de dün sokak ortasında önüne geleni bıçaklayan madde bağımlısı şahıs 4 kişinin ölümüne neden oldu. Madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın 19 Temmuz’da mahkeme kararı ile tahliye edildiği öğrenildi.

Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra ise bu olayı gerçekleştiren şahıs, tutuklanarak Elazığ’a sevk edildi.

AİLESİ DİLEKÇE VERİP AKIL HASTANESİNE YATIRILMASINI TALEP ETMİŞ

Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilmesi talep ediyor.

Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ’da tedavi edilmesi gerektiğini bildiriyor. Şahıs, yine aynı gün Elazığ’a sevk ediliyor ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden firar ediyor.

Şahıs, Mayıs ve Haziran 2024’te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran’da yakalanarak tutuklandığı ve 19 Temmuz 2024’te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.