Bingöl’deki bıçaklı saldırgan 5 gün önce cezaevinden çıkmış! Ailesinin olaydan önce verdiği dilekçe dikkat çekti: 'Akıl hastanesine yatırılsın'
Bingöl'de önüne geleni bıçaklayan madde bağımlısı kişinin, 5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Saldırganın ailesinin çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği ortaya çıktı.
Bingöl'de dün sokak ortasında önüne geleni bıçaklayan madde bağımlısı şahıs 4 kişinin ölümüne neden oldu. Madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın 19 Temmuz’da mahkeme kararı ile tahliye edildiği öğrenildi.
Cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra ise bu olayı gerçekleştiren şahıs, tutuklanarak Elazığ’a sevk edildi.
AİLESİ DİLEKÇE VERİP AKIL HASTANESİNE YATIRILMASINI TALEP ETMİŞ
Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilmesi talep ediyor.
Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ’da tedavi edilmesi gerektiğini bildiriyor. Şahıs, yine aynı gün Elazığ’a sevk ediliyor ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden firar ediyor.
Şahıs, Mayıs ve Haziran 2024’te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran’da yakalanarak tutuklandığı ve 19 Temmuz 2024’te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.