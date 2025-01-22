Bir haftadır aranıyordu... Öyle bir yerde cansız bedeni bulundu ki herkes şaştı kaldı

22 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:03

İstanbul'da bir haftadır kayıp olan şahsın cansız bedeni kaldığı sitenin asansör boşluğunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cenaze otopsi için adlı tıp kuruma kaldırıldı.

Böyle anne olmaz olsun! Çocuğunu çöpe atıp kaçtı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuğunu çöpe atıp kaçtı

İstanbul'un Esenyurt​ ilçesinde yaşayan ve yaklaşık bir haftadır kayıp​ O.Y. için yakınları kayıp ilanında bulundu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine polis​ ekipleri O.Y.'nin kaldığı daireye çilingir ile girdi, ancak içeride kimseye rastlanılamadı.

APARTMAN BOŞLUĞUNDA HAREKETSİZ YATAN BİRİNİ GÖRDÜ

Olaydan sonra temizlikçi daire önünde O.Y. ait bir cep telefonu bulduğunu site yönetimine iletti. Dün akşam üzeri 17:00 sıralarında ise apartman boşluğunda hareketsiz birinin olduğunu gören bir site sakini durumu polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri şahsın O.Y. olduğunu tespit etti. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adlı tıp kuruma kaldırıldı.