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Özel harekat polisi evinde ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 12:58 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:02

Kayseri'de A.M.U isimli özel harekat polisinden haber alamayan yakınları polisin evine gidince büyük bir şokla karşılaştı. Polis memuru evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kayseri​'de meydana gelen şoke eden olayda özel harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay​ yerine çok sayıda polis​ ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özel Harekat polisi evinde ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.M.U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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