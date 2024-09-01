Bir kilo balı yiyen kedi fenalık geçirdi! Son hali görüntülendi

01 Eylül 2024 01:22 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 01:31

Elazığ'da gülümseten görüntüler! Fare ile oynayan kedi daha sonra insanlara poz verdi

Elazığ'da gülümseten görüntüler! Fare ile oynayan kedi daha sonra insanlara poz verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir markette kaydedilen görüntülerde kedinin fenalaştığı anlar dikkat çekti. Market çalışanlarının söylediğine göre kedinin açık kutudaki baldan bir kiloya yakın yediği söylendi. Sandalyede oturan kedi yerinden hareket bile etmeden durdu. O anları çalışanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Saatlerce bu şekilde duran kediden sevindiren haber de geldi. Kedinin yeniden oynamaya ve yemek yemeye başladığı anları kayda alan çalışanlar sosyal medyadan paylaştı.