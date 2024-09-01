Bir kilo balı yiyen kedi fenalık geçirdi! Son hali görüntülendi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 01:22 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 01:31
Rize'de bir kiloya yakın bal yiyen kedinin baygınlık geçirdiği haller hem üzdü hem güldürdü. Açık kutu içindeki balı yiyen kediyle sahiplerinin sohbeti izleyenleri gülümsetti. Saatler boyu kımıldayamayan kediden sevindiren haber de geldi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir markette kaydedilen görüntülerde kedinin fenalaştığı anlar dikkat çekti. Market çalışanlarının söylediğine göre kedinin açık kutudaki baldan bir kiloya yakın yediği söylendi. Sandalyede oturan kedi yerinden hareket bile etmeden durdu. O anları çalışanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Saatlerce bu şekilde duran kediden sevindiren haber de geldi. Kedinin yeniden oynamaya ve yemek yemeye başladığı anları kayda alan çalışanlar sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com