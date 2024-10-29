Bir milyon dolarlık vurgun! "Rus mafyası arkamda" dedi, emekli asker Atilla Çağlıyan'ı ölümle tehdit etti

29 Ekim 2024 14:45 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:49

İstanbul'da şüpheli Y.K ve O.Y., TSK'dan emekli asker Atilla Çağlıyan'a yönelik 'silahlı tehdit', 'şantaj' ve 'itibar suikastı' iddialarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Y., 'tehdit ve yağma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul’da 2013 yılından itibaren şüpheli Y.K., önceki borçlarını ödeyemediği için Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli asker Atilla Çağlıyan’ın çevresinden senet karşılığında borç almaya başladı. Geçen 11 yıl içerisinde 100 bin dolar borç alan şüpheli, daha sonra zarar göreceğini söyleyerek borç almaya devam etti.

5 YILDA NEREDEYSE 1 MİLYON DOLAR TOPLADI

2017 yılına kadar toplam 975 bin doları banka hesabına aktardığı ve bu paraları lüks bir yaşam için harcadığı iddia edilen Y.K., borcuna karşılık Çağlıyan’a taşınmaz devretti. Ancak bir süre sonra bu taşınmazlar değer kazanınca geri almak istedi.

"RUS MAFYASI ARKAMDA" DEDİ, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Daha sonra Çağlıyan'ın mal varlıklarını kendi üzerine geçirmek amacıyla diğer şüpheli O.Y. ile anlaşan Y.K., Çağlıyan ailesini ve çevresini Rus mafyasının koruması altında olduğu iddiasıyla ölümle tehdit etti.

Yaşanan bu olaylar sonucunda mağdur Atilla Çağlıyan, savcılığa başvurarak durumu yargıya taşıdı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılıktaki ifadesinde O.Y., tehdit dilini kullanmadığını belirterek, “Şüpheli Y.K. bana olayı anlattı, ben de Atilla’nın kendisini dolandırdığını söyledim. Haksızlığı kabul eden biri değilim. Atilla'yı tanıdığımdan dolayı konuşarak verilen taşınmazları geri alabileceğimizi söyledim, o da kabul etti. Ruhsatlı silahımı yanımda taşıyorum, ancak Atilla’yı tehdit etmedim veya taşınmazları devretmesini istemedim” dedi.

Şüpheli Y.K ise savcılıkta üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken şunları dile getirdi:

"O.Y bana müştekiyi tanıdığını onunla görüşerek sorunu iyi niyetle çözeceğini söyledi. Müştekiyle iki kez görüştüm. Başta müştekinin arsa ve daireleri vereceğini kabul ettiğini söyledi ancak sonradan müştekinin vazgeçtiğini telefondan da engellediğini söyledi. Ben O.Y'nin müştekiyle görüşme sağladığını bilmiyorum"

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılırken, şüpheli O.Y., "başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur Çağlıyan ise daha önce kendisi hakkında internette yayılan ve asılsız olduğu ortaya çıkan itibarsızlaştırma haberlerini de sildireceğini belirtti.