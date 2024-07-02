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Bir Seçil Erzan vakası daha! Bankacı Perihan Yazar, 3 ayda 37 milyon TL'yi hesabına geçirdi 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 18:40 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:41
Bir Seçil Erzan vakası daha! Bankacı Perihan Yazar, 3 ayda 37 milyon TL&#039;yi hesabına geçirdi 

Türkiye Seçil Erzan'ın futbolculardan zimmetine geçirdiği fon dolandırıcılığını yakından takip ederken benzer bir olay ise Konya'da yaşandı. Akbank çalışanı Perihan Yazar zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın hayali fon oluşturarak futbolcu ve iş insanlarını dolandırdığı dava sürerken bir zimmete geçirme olayı da Konya'da daha patlak verdi.

37 yaşındaki Akbank çalışanı Perihan Yazar hesabına 37 milyon 157 bin 105 TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, Yazar'a nişanlısı da eşlik etti. 

Bir Seçil Erzan vakası daha! Bankacı Perihan Yazar, 3 ayda 37 milyon TL'yi hesabına geçirdi  - 1. Resim

BANKA AVUKATI AÇIKLADI

Akbank avukatı, dün akşam saatlerinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek verdiği bilgilerde Akbank Ereğli Şubesi'nde çalışan Perihan Yazar'ın, 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini iddia etti. 

Bir Seçil Erzan vakası daha! Bankacı Perihan Yazar, 3 ayda 37 milyon TL'yi hesabına geçirdi  - 2. Resim

Yazar'ın bunu da itiraf ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Bunun üzerine bankacı Perihan Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiği ileri sürülen nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı.

Her iki şüpheli de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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