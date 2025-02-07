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 | Bengül Büyükhan

Bir suç örgütü daha çökertildi! Hawala yöntemiyle 20 milyar liralık vurgun yapmışlar!

Bakan Yerlikaya Antalya’da D.C.’nin elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Hücre-9” operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.

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KAYNAK:
www.tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 07:53
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 08:08

Güvenlik güçlerinin  suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya’da D.C.’nin elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-9” operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Örgütün, yaklaşık 20 Milyar TL’yi “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri tespit edildi.

 

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları...

"MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 Milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

1) Yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı; “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettikleri,

2) Finans kuruluşları olmadığı halde, örgüte ait işyerlerine yüklü miktarda parayı, şifre karşılığı teslim ettikleri ve aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde, örgüt üyelerinin bu paraları şifre karşılığı teslim aldıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildi."

 

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