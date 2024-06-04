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Bisikletli çocuk havaya uçtu! Dehşet anları kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 09:06 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:09
Bisikletli çocuk havaya uçtu! Dehşet anları kamerada

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolun karşısına bisikleti, arabanın çarpmasıyla metrelerce havaya uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçe merkezinde meydana gelen kazada, cadde üzerine bulunan orta refüjden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı.

OLAY ANI KAMERADA 

Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğa aracın çarptığı ve bisikletiyle havaya uçtuğu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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