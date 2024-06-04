Bisikletli çocuk havaya uçtu! Dehşet anları kamerada

04 Haziran 2024 09:06 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:09

Dörtyol ilçe merkezinde meydana gelen kazada, cadde üzerine bulunan orta refüjden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı.

OLAY ANI KAMERADA

Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğa aracın çarptığı ve bisikletiyle havaya uçtuğu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.